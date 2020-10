Novità nella giunta Mastella: Alfredo Martignetti nuovo assessore (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoChiusa a palazzo Mosti la partita del post-Picucci. Entra a far parte della giunta Mastella il presidente cittadino di ‘Noi Campani’ Alfredo Martignetti, avvocato del capoluogo. Alle elezioni amministrative del 2016 era candidato nelle liste del Partito Democratico, raccogliendo 364 voti di preferenze. Subito dopo le elezioni, però, cominciava il suo percorso di riavvicinamento a Mastella, fino alla recente nomina in Noi Campani. Martignetti erediterà gran parte delle deleghe che erano di Picucci ma la sua nomina determina anche un rimescolamento interno, con la Coppola che acquisisce l’artigianato e la Del Prete il turismo. L'articolo Novità nella giunta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoChiusa a palazzo Mosti la partita del post-Picucci. Entra a far parte dellail presidente cittadino di ‘Noi Campani’, avvocato del capoluogo. Alle elezioni amministrative del 2016 era candidato nelle liste del Partito Democratico, raccogliendo 364 voti di preferenze. Subito dopo le elezioni, però, cominciava il suo percorso di riavvicinamento a, fino alla recente nomina in Noi Campani.erediterà gran parte delle deleghe che erano di Picucci ma la sua nomina determina anche un rimescolamento interno, con la Coppola che acquisisce l’artigianato e la Del Prete il turismo. L'articolo Novità...

ItaliaViva : La novità nelle parole di Papa Francesco sta nella parola 'famiglia', ovvero nell'aver riconosciuto che due persone… - adelphiedizioni : Da oggi in libreria questi tre titoli - e che titoli :) - nella collana 'gli Adelphi' - Ainely88 : @marzia75 @LaFerniMi @Duedipicche62 Braciola ?????? Sono decenni che chiunque vada al governo taglia sanità ed istruzi… - Silvestro52 : Non riesco a comprendere chi non fa lo sforzo di immaginare come sarebbe la comunicazione se non esistesse la possi… - PaoloTurconi : RT @zynedo: De Luca nella sua stanzetta da cabaret. De Magistris piacione in tv. I fasci in trenta contro due. Mai una novità. #forzaskyt… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità nella Novità di caffè Borbonela capsula che assicura il profumo e l'aroma del caffe appena tostato con il confezionamento in assenza di ossigeno Fortune Italia