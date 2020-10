“Non reggiamo più” Coronavirus | pronto soccorsi al collasso L’appello dei medici

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i casi diin Italia. Il bollettino del ministero della Salute del 23 ottobre ha fatto registrare 19.143 i nuovi casi (ieri erano stati 16.079). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 91 morti, meno rispetto ieri, quando il bollettino del ministero della Salute ne contava 136, che portano il totale a 37.059 dall’inizio dell’emergenza. In Lombardia i casi in più sono circa cinquemila, 2.200 quelli registrati in Campania, duemila in Piemonte, dove il governatore della Regione Alberto Cirio ha deciso di istituire il coprifuoco come hanno già fatto alcuni suoi colleghi. Ora è allarme anche neisoccorso degli ospedali. Dopo l’aumento dei casi il presidente della Società italiana dina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca è ...