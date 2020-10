Non ci dimentichiamo di chi è morto solo, senza Covid né funerale (Di sabato 24 ottobre 2020) Di suo, non ce n’era nemmeno uno. Eppure tutta la casa era sommersa dal bianco aggraziato dei centrini. Ogni mobile, ogni superficie, sopra la televisione e sui braccioli del divano; qualunque cosa insomma potesse reggerne simmetricamente il peso era adatto, per lei forse addirittura pensato, per accogliere un centrino. Doveva sicuramente piacerle la simmetria: da come erano disposti i mobili di casa sua, due portoni sopra quella dei miei genitori, lo si capiva. Ma non era solo quello. Un giorno mia madre le aveva chiesto di quella ostentata – ma non le disse di certo così – passione per l’uncinetto e la risposta della signora Anna, settantenne o magari ottantenne vicina di casa, l’aveva spiazzata: “Mi ricordano mia madre”. A me sembrò una risposta gracile ma ostinata come una foglia in autunno: una donna anziana, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Di suo, non ce n’era nemmeno uno. Eppure tutta la casa era sommersa dal bianco aggraziato dei centrini. Ogni mobile, ogni superficie, sopra la televisione e sui braccioli del divano; qualunque cosa insomma potesse reggerne simmetricamente il peso era adatto, per lei forse addirittura pensato, per accogliere un centrino. Doveva sicuramente piacerle la simmetria: da come erano disposti i mobili di casa sua, due portoni sopra quella dei miei genitori, lo si capiva. Ma non eraquello. Un giorno mia madre le aveva chiesto di quella ostentata – ma non le disse di certo così – passione per l’uncinetto e la risposta della signora Anna, settantenne o magari ottantenne vicina di casa, l’aveva spiazzata: “Mi ricordano mia madre”. A me sembrò una risposta gracile ma ostinata come una foglia in autunno: una donna anziana, ...

Eurosport_IT : Esiste sempre una ragione in più per vivere, una più forte di ogni cosa: ce lo hai insegnato tu, caro Alex! Non mol… - enpaonlus : Non dimentichiamo @Rita27546 @paola_saluzzi @RosannaMarani @Luca_15_5 @rudi_de_fanti @FlaviaErmetes… - marcodimaio : Era sabato, la mattina del #16ottobre 1943. Le SS di Kappler rastrellano 1024 ebrei italiani dal ghetto di Roma e l… - hogiadato : RT @ilfattoblog: Non ci dimentichiamo di chi è morto solo, senza Covid né funerale - KovalevskyMasha : @insopportabile Ci dimentichiamo spesso che coloro che critichiamo, spesso a ragione non dico di no, li abbiamo votati noi. -

Ultime Notizie dalla rete : Non dimentichiamo Non ci dimentichiamo di chi è morto solo, senza Covid né funerale Il Fatto Quotidiano Papa e unioni civili. «Non scherziamo con la verità»

Le dichiarazioni papali sulle unioni civili mettono le ali a chi pensa che il pontefice abbia approvato il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Senza rispetto per la realtà delle cose. Diritto d ...

Budapest, 23 ottobre 1956, Giordano: una data da non dimenticare

Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Ricette coi Fiocchi Salento in form ...

Le dichiarazioni papali sulle unioni civili mettono le ali a chi pensa che il pontefice abbia approvato il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Senza rispetto per la realtà delle cose. Diritto d ...Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Ricette coi Fiocchi Salento in form ...