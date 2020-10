Nazioni Unite | Palazzo Marino espone bandiera Onu per 75esimo anniversario

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) Milano, 24 ott. (Adnkronos) – Oggi, in occasione deldelle, la Presidenza del consiglio dei ministri ha disposto l’esposizione delladell’Onu, unitamente alle bandiere nazionale ed europea e in sostituzione di quella civica, sull’edificio di, sede del Comune di Milano. La Giornata dellecommemora l’entrata in vigore della Carta dellenel 1945.L'articolo CalcioWeb.