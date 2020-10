Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra (Di sabato 24 ottobre 2020) Ottime notizie per il Napoli: l’ultimo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra non ha trovato casi positivi al COVID-19 Ottime notizie per il Napoli e Gattuso in vista del match di domani contro il Benevento. L’ultimo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra non ha riscontrato casi di positività al Coronavirus. Un’altra bella notizia dopo il doppio tampone negativo di Elmas e Zielinski. Ora Gattuso potrà contare sull’intera rosa. 📌 tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Ottime notizie per il: l’ultimo ciclo dia cui si è sottoposto ilnon ha trovato casi positivi al COVID-19 Ottime notizie per ile Gattuso in vista del match di domani contro il Benevento. L’ultimo ciclo dia cui si è sottoposto ilnon ha riscontrato casi di positività al Coronavirus. Un’altra bella notizia dopo il doppio tampone negativo di Elmas e Zielinski. Ora Gattuso potrà contare sull’intera rosa. 📌al Covid-19 iquesta mattina ai componenti del. — Official SSC ...

lauraboldrini : Le immagini di violenza a #Napoli fanno male. A Forza Nuova e tutti gli impresari del malessere sociale dico: ver… - Giorgiolaporta : Mentre su #Twitter si parla di #GFVIP, #propagandalive e #talequaleshow, a #Napoli la gente scende in strada e affr… - ladyonorato : Quello che sta accadendo a Napoli spero che serva a far capire a tutti i governatori cosa si provoca continuando a… - anthos555 : RT @CesareSacchetti: Ascoltate questo ragazzo di Napoli. Ha capito perfettamente la truffa. Ha capito che là fuori non c'è un virus letale.… - apetrazzuolo : LA NOTA - SSC Napoli: 'Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squa… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati stamattina - ilNapolista IlNapolista COVID: UMBRIA E TOSCANA, STOP A TUTTI I CAMPIONATI REGIONALI. E RICOMINCIANO ANCHE LE CHIUSURE…

Nella zona del Trasimeno i contagi già arrivati a numeri record, mai toccati durante la prima fase, continuano a a crescere in tutti i comuni ... piazza contro le misure restrittive come quella di ...

Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra

Ottime notizie per il Napoli: l’ultimo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra non ha trovato casi positivi al COVID-19 Ottime notizie per il Napoli e Gattuso in vista del match di ...

Nella zona del Trasimeno i contagi già arrivati a numeri record, mai toccati durante la prima fase, continuano a a crescere in tutti i comuni ... piazza contro le misure restrittive come quella di ...Ottime notizie per il Napoli: l’ultimo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra non ha trovato casi positivi al COVID-19 Ottime notizie per il Napoli e Gattuso in vista del match di ...