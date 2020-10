Napoli, scene da guerriglia urbana: ecco chi ha attaccato la polizia (Di sabato 24 ottobre 2020) Non si fermano le proteste a Napoli: dalle 16 alcuni manifestanti muniti di striscioni e megafoni si sono riuniti a piazza dei Martiri. Proseguono gli scontri nel centro di Napoli. A metà pomeriggio di oggi 24 ottobre, sono scoppiati incidenti in piazza dei Martiri dove i manifestanti dei Centri sociali dei Cobas, dei Carc e … Leggi su viagginews (Di sabato 24 ottobre 2020) Non si fermano le proteste a: dalle 16 alcuni manifestanti muniti di striscioni e megafoni si sono riuniti a piazza dei Martiri. Proseguono gli scontri nel centro di. A metà pomeriggio di oggi 24 ottobre, sono scoppiati incidenti in piazza dei Martiri dove i manifestanti dei Centri sociali dei Cobas, dei Carc e …

SkyTG24 : Scene di guerriglia urbana a #Napoli durante un corteo convocato contro le chiusure notturne e l'ipotesi lockdown - Ellepi1954 : RT @MilkoSichinolfi: #Napoli non è questo schifo. Scene di guerriglia che hanno un mandante. #ForzaNuova e la destra soffiano impunemente s… - FulviaFrongia : RT @carettamc11: Le scene di guerriglia di #Napoli sono indegne di un Paese civile,ma la protesta di chi non ha compiuto gesti di violenza… - andyneg71 : @SkyTG24 Che vergogna vedere queste scene. Non degne di Napoli. - pepito2402 : @Super__Marti Scene come quelle di Napoli non credere sia isolata ma le rivedrei da Nord a Sud... È l’inizio di una guerra civile -