Napoli, nuovi scontri in piazza dei Martiri. Bombe carta e bottiglie contro la polizia (Di sabato 24 ottobre 2020) Ancora scontri a Napoli dopo la guerriglia di ieri sera. Stavolta in piazza dei Martiri, davanti alla sede di Confindustria. A raccontarlo è Ugo Maria Tassinari. "I manifestanti dei centri sociali dei Cobas, dei Carc e di altre sigle di estrema sinistra hanno lanciato tre Bombe carte e bottiglie contro la polizia. Gli agenti hanno risposto con una carica, disperdendo i manifestanti. Gli incidenti sono scoppiati al termine della manifestazione indetta dai centri sociali, con l'adesione di altre sigle, davanti alla sede di Confindustria Napoli, in piazza dei Martiri. I dimostranti hanno lanciato uova con vernice rossa sul portone del palazzo. Poi, davanti all' ingresso, hanno ...

