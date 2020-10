Napoli, notte di guerriglia contro il lockdown di De Luca. Scontri tra manifestanti e polizia (Di sabato 24 ottobre 2020) È stata una notte di proteste quella appena trascorsa a Napoli. La città è stata teatro di diverse manifestazioni, con momenti di tensione sul lungomare. Alle 23, raccontano i quotidiani, proprio nel momento in cui sarebbe dovuto scattare il coprifuoco imposto da De Luca, centinaia di persone hanno assediato Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per poi sfilare sul lungomare. Al centro storico viene lanciata la campagna “Napoli e le notti belle, non ci toglierete il fuoco e le stelle”, una sorta di flash-mob a cui partecipano centinaia di persone che portano fumogeni e torce e protestano contro il coprifuoco. Non sono mancati anche momenti di tensione. Come quando è stata bloccata dalla folla un’auto della polizia municipale. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) È stata unadi proteste quella appena trascorsa a. La città è stata teatro di diverse manifestazioni, con momenti di tensione sul lungomare. Alle 23, raccontano i quotidiani, proprio nel momento in cui sarebbe dovuto scattare il coprifuoco imposto da De, centinaia di persone hanno assediato Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per poi sfilare sul lungomare. Al centro storico viene lanciata la campagna “e le notti belle, non ci toglierete il fuoco e le stelle”, una sorta di flash-mob a cui partecipano centinaia di persone che portano fumogeni e torce e protestanoil coprifuoco. Non sono mancati anche momenti di tensione. Come quando è stata bloccata dalla folla un’auto dellamunicipale. ...

