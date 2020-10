Napoli, il sindaco De Magistris ridicolizzato in diretta tv (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Il primo cittadino ospite in tv a Titolo Quinto, ha preferito non intervenire in prima persone in merito alle violente proteste in corso nella città da lui amministrata. Luigi De Magistris (Facebook)Imbarazzo ieri sera in tv, negli studi della trasmissione “Titolo Quinto”, in cui era presente, in collegamento, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. La discussione è scivolata ovviamente su quello che proprio in diretta stava succedendo nella città partenopea, per forza di cose, con la diretta del corteo, degli scontri, e dell’atteggiamento violento di una bella fetta di manifestanti, che ha rischiato di far precipitare tragicamente la situazione. A quel punto la giornalista Lucia Annunziata, ha incalzato lo stesso ... Leggi su chenews (Di sabato 24 ottobre 2020) Il primo cittadino ospite in tv a Titolo Quinto, ha preferito non intervenire in prima persone in merito alle violente proteste in corso nella città da lui amministrata. Luigi De(Facebook)Imbarazzo ieri sera in tv, negli studi della trasmissione “Titolo Quinto”, in cui era presente, in collegamento, ildiLuigi De. La discussione è scivolata ovviamente su quello che proprio instava succedendo nella città partenopea, per forza di cose, con ladel corteo, degli scontri, e dell’atteggiamento violento di una bella fetta di manifestanti, che ha rischiato di far precipitare tragicamente la situazione. A quel punto la giornalista Lucia Annunziata, ha incalzato lo stesso ...

stanzaselvaggia : Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i polizio… - gennaromigliore : Gli attacchi del sindaco di Napoli e del ministro dello Sport al Presidente De Luca sono irresponsabili e per me in… - fabiogalli61 : RT @Pinucci63757977: Il sindaco siede serafico nello studio di un talk mentre un manipolo di fascisti e camorristi cavalca il disagio popol… - PaoloDosso : RT @marcodifonzo: Studio TV. Annunziata: sindaco, non sarebbe meglio se ci lasciasse con quello che sta succedendo ora a Napoli? De Magistr… - AlfreAvitabile : @MariangelaPira @paolofratter Il sindaco di Napoli è in campagna elettorale, viene ospitato in tutte le TV a qualsiasi ora -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sindaco Bassolino candidato sindaco di Napoli, ecco la rete: ex consiglieri e fondazioni anche nei rioni... Il Mattino Speciale scuola: De Magistris, a De Luca sfugge che non tutti i bambini possono seguire Dad

Credo che questo stia portando alla negazione di un diritto fondamentale”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. “In questo momento penso che quella del governo ...

Covid, a Napoli scene di guerriglia contro De Luca e lockdown

Napoli - Un migliaio di giovani a volto coperto ... Si continuano a muovere anche i sindaci, come quello di Roma Virginia Raggi che ha firmato un’ordinanza che prevede per i minimarket il divieto di ...

Credo che questo stia portando alla negazione di un diritto fondamentale”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. “In questo momento penso che quella del governo ...Napoli - Un migliaio di giovani a volto coperto ... Si continuano a muovere anche i sindaci, come quello di Roma Virginia Raggi che ha firmato un’ordinanza che prevede per i minimarket il divieto di ...