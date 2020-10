Napoli | guerriglia tra le strade | chi c’era dietro la rivolta?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) Migliaia di persone sono scese durante la notte lungo ledi, per protestare contro le nuove misure indette dal presidente della regione De Luca. Ci sono stati scontri tra i manifestanti e la polizia e lanci di fumogeni davanti al palazzo della Regione. Ma chi c’era veramentela? Fonte: AnsaLa protesta dei commercianti «I politici non sanno nulla, scendiamo in piazza a protestare. Ci stanno uccidendo, fate la vostra parte», ha urlato un manifestante nel megafono. «Ci avete imprigionati, abbiamo i figli a casa». Fino al 13 novembre, la Campania ha imposto il coprifuoco che vieta di uscire nelle ore notturne, ecco per effettuare spostamenti per comprovate esigenze di salute o lavorative.Negozianti, commercianti, operatori del mondo della movida di ...