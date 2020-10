Napoli | guerriglia contro le misure anti Covid

Leggi su panorama

(Di sabato 24 ottobre 2020) Violenti incidenti sono scoppiati alee le chiusure previsteil. Migliaia di giovani e non solo sono scesi in piazza daval palazzo della Regione con sloganil governatore De Luca. Poi, poco alla volta, la tensione è salita e sono cominciate le aggressioniagenti di Polizia e Carabinieri che hanno risposto con delle cariche.Laè andata avper diverse ore in città e si è conclusa solo a tarda notte."Ascolta..i napoletani non sono degli irresponsabili... la protesta è degenerata a causa della frustrazione... noi abbiamo rispetto per le mortie seguiamo tutti i protocolli... ma quando la politica ...