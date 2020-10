Napoli, guerriglia anti-lockdown: già liberi i 2 arrestati (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono a piede libero, per essendo stati condannati per resistenza a pubblico ufficiale, i 2 arrestati per la guerriglia anti-lockdown di ieri sera a Napoli Dopo essere stati processati per direttissima, hanno già lasciato la cella i due 32enni, con precedenti legati allo spaccio di droga, arrestati in flagranza nel corso degli scontri avvenuti ieri … L'articolo Napoli, guerriglia anti-lockdown: già liberi i 2 arrestati Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono a piede libero, per essendo stati condannati per resistenza a pubblico ufficiale, i 2per ladi ieri sera aDopo essere stati processati per direttissima, hanno già lasciato la cella i due 32enni, con precedenti legati allo spaccio di droga,in flagranza nel corso degli scontri avvenuti ieri … L'articolo: giài 2Curiosauro.

SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - Agenzia_Ansa : Guerriglia urbana a #Napoli, fumogeni contro sede Regione . Manifestanti no-lockdown bersagliano palazzo anche con… - Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - maria93153161 : RT @ultimenotizie: #DeLuca: 'Ieri sera si è assistito a #Napoli a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata, ch… - figiovaniroma : RT @marco_bestetti: Avevate mille ragioni per protestare. Potevate farvi applaudire da tutta Italia. Ma avete scelto la guerriglia urbana,… -