Napoli, Gattuso ha la febbre ma è negativo al tampone: il retroscena (Di sabato 24 ottobre 2020) Gennaro Gattuso ieri non ha diretto l’allenamento del Napoli perchè aveva la febbre ma il tampone è risultato negativo Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso nella giornata di ieri ha delegato la direzione dell’allenamento al proprio staff poichè aveva febbre e mal di gola. Lo riporta Tuttosport segnalando che l’allenatore per precauzione non si è recato presso il centro tecnico di Castel Volturno temendo di essere positivo al coronavirus. Il tampone poi è risultato negativo e quindi Gattuso dirigerà regolarmente l’allenamento di oggi in vista della gara contro il Benevento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Gennaroieri non ha diretto l’allenamento delperchè aveva lama ilè risultatoIl tecnico delGennaronella giornata di ieri ha delegato la direzione dell’allenamento al proprio staff poichè avevae mal di gola. Lo riporta Tuttosport segnalando che l’allenatore per precauzione non si è recato presso il centro tecnico di Castel Volturno temendo di essere positivo al coronavirus. Ilpoi è risultatoe quindidirigerà regolarmente l’allenamento di oggi in vista della gara contro il Benevento. Leggi su Calcionews24.com

