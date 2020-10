Napoli | due ergastoli per l’omicidio dell’usuraia delle Case Nuove

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sentenza esemplare per il brutale omicidio di Stefania Fragliasso, l’usuraia, avvenuto il 25 marzo 2019. Antonio Quirino e Costantin Marian Tanasa, di origine rumena, sono stati condannati all’ergastolo, mentre Teresa Di Giorgio, la basista, è stata condannata ad 11 anni. Stando alle ricostruzioni, il giorno del 25 marzo 2019 i due uomini, per setacciare la casa di Fragliasso in cerca di denaro ed altri oggetti di valore, hanno legato ed imbavagliato l’anziana donna con il nastro isolante, lasciandola morire per asfissia. L'articolo, dueper l’omicidio dell’usuraiaproviene ...