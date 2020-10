Napoli, arrestati due manifestanti. Stamattina processo per direttissima (Di sabato 24 ottobre 2020) Per gli scontri di stanotte a Napoli, contro il lockdown paventato da De Luca, sono stati fermati due manifestanti con precedenti penali. Lo riporta Repubblica, che scrive che ci sono almeno sei tra poliziotti e carabinieri contusi. La Procura ha aperto un’inchiesta per varie ipotesi di reato, dai danneggiamenti alle violenze. In piazza, scrive il quotidiano, c’erano diverse forze, “dai centri sociali di sinistra alla formazione estremista di destra Forza Nuova, dai comitati delle periferie agli ambulanti”. La polizia ha fermato due persone. “Intanto la polizia ha fermato in flagranza due uomini con precedenti penali, bloccati in flagranza in via Santa Lucia, durante la fase più calda dell’assedio alla Regione Campania mentre reagivano, alla presenza della polizia, lanciando bottiglie e oggetti contundenti. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Per gli scontri di stanotte a, contro il lockdown paventato da De Luca, sono stati fermati duecon precedenti penali. Lo riporta Repubblica, che scrive che ci sono almeno sei tra poliziotti e carabinieri contusi. La Procura ha aperto un’inchiesta per varie ipotesi di reato, dai danneggiamenti alle violenze. In piazza, scrive il quotidiano, c’erano diverse forze, “dai centri sociali di sinistra alla formazione estremista di destra Forza Nuova, dai comitati delle periferie agli ambulanti”. La polizia ha fermato due persone. “Intanto la polizia ha fermato in flagranza due uomini con precedenti penali, bloccati in flagranza in via Santa Lucia, durante la fase più calda dell’assedio alla Regione Campania mentre reagivano, alla presenza della polizia, lanciando bottiglie e oggetti contundenti. ...

napolista : #Napoli, arrestati due manifestanti. Stamattina processo per direttissima Entrambi con precedenti penali, sono stat… - frasialvento : Coprifuoco, scontri a Napoli: due pregiudicati arrestati, feriti carabinieri e poliziotti - GiorgioSciara01 : Chiunque abbia partecipato a quella manifestazione criminale andava immediatamente arrestato. Una città come Napoli… - sonnen74 : @CucchiRiccardo @RobertoRenga Non è spontanea e la disperazione in questo caso non c'entra nulla, come non c'entra… - Emma_st93 : @vanessagray5 Io mi vergogno per quello è successo stasera e purtroppo di Napoli si vedrà sempre e solo questo, fa… -

