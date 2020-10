Napoli, 2 arresti per la guerriglia urbana: “Violenze preordinate” (Di sabato 24 ottobre 2020) Il giorno dopo le violente immagini che sono arrivate da Napoli, dove alcune centinaia di persone hanno messo a ferro fuoco il centro della città in una vera e propria guerriglia urbana, è il momento di tirare le somme. Lo fa la politica, innanzitutto per bocca del governatore della Campania Vincenzo De Luca, la cui decisione di imporre un lockdown è stata la miccia delle proteste. Quanto accaduto ieri non è però solo da ascriversi alla frustrazione per la difficile situazione del coronavirus, ma anche al disagio sociale che da anni è una piaga di Napoli e che ha reso le proteste, inizialmente pacifiche, preda della criminalità organizzata. guerriglia a Napoli: 2 arresti La Digos ha arrestato 2 persone ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Il giorno dopo le violente immagini che sono arrivate da, dove alcune centinaia di persone hanno messo a ferro fuoco il centro della città in una vera e propria, è il momento di tirare le somme. Lo fa la politica, innanzitutto per bocca del governatore della Campania Vincenzo De Luca, la cui decisione di imporre un lockdown è stata la miccia delle proteste. Quanto accaduto ieri non è però solo da ascriversi alla frustrazione per la difficile situazione del coronavirus, ma anche al disagio sociale che da anni è una piaga die che ha reso le proteste, inizialmente pacifiche, preda della criminalità organizzata.: 2La Digos ha arrestato 2 persone ...

