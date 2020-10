Musumeci firma ordinanza anti Covid “siamo in guerra” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Restiamo uniti, evitiamo le polemiche. Siamo in guerra e quando si è in guerra bisogna avere necessariamente lo spirito di sacrificio per rinunciare a qualcosa”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un messaggio video rivolto ai siciliani, dopo avere emanato una nuova ordinanza per fronteggiare l’epidemia da coronavirus. vbo/r Musumeci firma ordinanza anti Covid “siamo in guerra” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020) “Restiamo uniti, evitiamo le polemiche. Siamo in guerra e quando si è in guerra bisogna avere necessariamente lo spirito di sacrificio per rinunciare a qualcosa”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello, in un messaggio video rivolto ai siciliani, dopo avere emanato una nuovaper fronteggiare l’epidemia da coronavirus. vbo/r“siamo in guerra” su Il Corriere della Città.

