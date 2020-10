Musumeci firma l’ordinanza anticovid: in Sicilia la domenica negozi chiusi alle 14 (Di sabato 24 ottobre 2020) PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che prevede nuove misure per il contrasto al contagio da coronavirus. Oltre ai provvedimenti già anticipati in mattinata con una nota della presidenza della Regione – come la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori , il dimezzamento dell’utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubblico urbano ed extraurbano e il divieto di circolazione dalle 23 alle 5 del giorno successivo -, l’ordinanza consente per le domeniche l’apertura di tutti i negozi, compresi i centri commerciali, fino alle 14: uniche eccezioni le farmacie, le edicole e le tabaccherie. L’attività di ristorazione è consentita dalle 5 alle 23 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone al tavolo. La consumazione al banco “è ammessa esclusivamente dalle 5 alle 18”. Leggi su dire (Di sabato 24 ottobre 2020) PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che prevede nuove misure per il contrasto al contagio da coronavirus. Oltre ai provvedimenti già anticipati in mattinata con una nota della presidenza della Regione – come la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori , il dimezzamento dell’utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubblico urbano ed extraurbano e il divieto di circolazione dalle 23 alle 5 del giorno successivo -, l’ordinanza consente per le domeniche l’apertura di tutti i negozi, compresi i centri commerciali, fino alle 14: uniche eccezioni le farmacie, le edicole e le tabaccherie. L’attività di ristorazione è consentita dalle 5 alle 23 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone al tavolo. La consumazione al banco “è ammessa esclusivamente dalle 5 alle 18”.

