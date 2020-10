MotoGp Teruel, riecco la Honda: il giapponese Nakagami firma la pole. Delusione Ducati (Di sabato 24 ottobre 2020) Takaaki Nakagami in pole position. Che sorpresa nelle qualifiche del Gp Teruel: il giapponese riporta la Honda davanti a tutti. Non quella ufficiale, ma il Team LCR di Lucio Cecchinelli. Delusione Ducati: Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sono stati eliminati già nel Q1 e partiranno dalle retrovie nella gara in programma domenica. Per il forlivese vicecampione del mondo si allontana ancora la possibilità di lottare per la testa della classifica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Takaakiinposition. Che sorpresa nelle qualifiche del Gp: ilriporta ladavanti a tutti. Non quella ufficiale, ma il Team LCR di Lucio Cecchinelli.: Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sono stati eliminati già nel Q1 e partiranno dalle retrovie nella gara in programma domenica. Per il forlivese vicecampione del mondo si allontana ancora la possibilità di lottare per la testa della classifica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

