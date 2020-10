MotoGP, Takaaki Nakagami: “Bellissima sensazione essere in pole, ma la cosa più importante è la gara” (Di sabato 24 ottobre 2020) Takaaki Nakagami si conferma in grandissima forma al MotorLand di Alcañiz e conquista una straordinaria pole position per il Gran Premio di Teruel 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta della prima partenza al palo nella classe regina per il nipponico, che si porta a quota 6 pole complessive nel Motomondiale prendendo in considerazione le cinque ottenute in Moto2. L’alfiere di Honda LCR ha messo assieme un time-attack fenomenale, fermando il cronometro in 1’46″882 e precedendo di 63 millesimi la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Domani Nakagami andrà a caccia del primo podio dell’anno, anche per rilanciarsi in ottica iridata considerando la sua attuale quinta posizione in campionato a 29 punti dal leader Joan Mir ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)si conferma in grandissima forma al MotorLand di Alcañiz e conquista una straordinariaposition per il Gran Premio di Teruel 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale. Si tratta della prima partenza al palo nella classe regina per il nipponico, che si porta a quota 6complessive nel Motomondiale prendendo in considerazione le cinque ottenute in Moto2. L’alfiere di Honda LCR ha messo assieme un time-attack fenomenale, fermando il cronometro in 1’46″882 e precedendo di 63 millesimi la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Domaniandrà a caccia del primo podio dell’anno, anche per rilanciarsi in ottica iridata considerando la sua attuale quinta posizione in campionato a 29 punti dal leader Joan Mir ...

