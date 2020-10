MotoGP, Mondiale 2020: Marc Marquez tornerà direttamente la prossima stagione? Bradl fa delle rivelazioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Marc Marquez tornerà in sella alla Honda direttamente nel 2021. E’ questa l’indicazione che arriva da un’intervista fatta dai media austriaci (ServusTV) al pilota tedesco, attuale sostituito del fuoriclasse nativo di Cervera, Stefan Bradl. Marquez, infortunatosi al braccio destro a causa di una rovinosa caduta a Jerez de la Frontera (Spagna), sta portando avanti la sua riabilitazione dopo aver subito due operazioni, ricordando anche il tentativo estremo di tornare in pista pochi giorni dopo l’accaduto. Ebbene, nell’intervista citata, Bradl ha affermato di aver avuto indicazioni da parte della Honda di dover finire la stagione e di averlo appreso ieri. Allo stato attuale delle cose Marquez infatti ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)tornerà in sella alla Hondanel 2021. E’ questa l’indicazione che arriva da un’intervista fatta dai media austriaci (ServusTV) al pilota tedesco, attuale sostituito del fuoriclasse nativo di Cervera, Stefan, infortunatosi al braccio destro a causa di una rovinosa caduta a Jerez de la Frontera (Spagna), sta portando avanti la sua riabilitazione dopo aver subito due operazioni, ricordando anche il tentativo estremo di tornare in pista pochi giorni dopo l’accaduto. Ebbene, nell’intervista citata,ha affermato di aver avuto indicazioni da parte della Honda di dover finire lae di averlo appreso ieri. Allo stato attualecoseinfatti ...

