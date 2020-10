MotoGP, Fabio Quartararo: “La gara sarà dura perchè non ho feeling con la moto” (Di sabato 24 ottobre 2020) Fabio Quartararo chiude al sesto posto le qualifiche del Gran Premio di Teruel 2020 della MotoGP. Il francese ha spinto la sua Yamaha del team Petronas fino alla seconda fila, un risultato non certo entusiasmante per un pilota abituato a pole position e prime file, ma il dodicesimo posto del suo rivale numero uno, Joan Mir, potrebbe fargli tornare il sorriso. “Le qualifiche sono state difficili perché questo fine settimana abbiamo apportato molti cambiamenti alla mia moto. Siamo andati meglio per esempio a livello di passo gara – spiega a Speedweek – ma sul giro secco siamo calati e sostanzialmente non avevo feeling. Purtroppo Aragon è una pista che mi crea problemi, non vedo l’ora di passare a Valencia”. A questo punto per il giovane nizzardo si iniziano a ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)chiude al sesto posto le qualifiche del Gran Premio di Teruel 2020 della. Il francese ha spinto la sua Yamaha del team Petronas fino alla seconda fila, un risultato non certo entusiasmante per un pilota abituato a pole position e prime file, ma il dodicesimo posto del suo rivale numero uno, Joan Mir, potrebbe fargli tornare il sorriso. “Le qualifiche sono state difficili perché questo fine settimana abbiamo apportato molti cambiamenti alla mia moto. Siamo andati meglio per esempio a livello di passo– spiega a Speedweek – ma sul giro secco siamo calati e sostanzialmente non avevo. Purtroppo Aragon è una pista che mi crea problemi, non vedo l’ora di passare a Valencia”. A questo punto per il giovane nizzardo si iniziano a ...

OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo: “La gara sarà dura perchè non ho feeling con la moto” #TeruelGP #AlcanizGP - fmimolise : MotoGP 2020. Franco Morbidelli è il più veloce nelle FP3 del GP di Teruel: Miglior tempo di Franco Morbidelli, dava… - quadrimeister : RT @gponedotcom: Fabio Quartararo: 'Ho seguito Mir per capire dove guadagna la Suzuki': 'Non ho nulla da perdere, sono solo al mio secondo… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Fabio Quartararo: 'Ho seguito Mir per capire dove guadagna la Suzuki': 'Non ho nulla da perdere, sono solo al mio secondo… - gponedotcom : Fabio Quartararo: 'Ho seguito Mir per capire dove guadagna la Suzuki': 'Non ho nulla da perdere, sono solo al mio s… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Fabio MotoGP, Fabio Quartararo: Ho seguito Mir per capire dove guadagna la Suzuki GPone MotoGP Gran Premio di Teruel: risultato qualifiche

Undicesimo appuntamento per la classe regina che resta ad Aragona, questa volta per il MotoGP Gran Premio di Teruel. Campionato senza padrone con la classifica iridata che vede in testa Joan Mir con ...

MotoGP Gran Premio di Teruel: live le qualifiche

Stagione mozzafiato quella del Motomondiale. Undicesimo appuntamento per la classe regina che resta ad Aragona, questa volta per il MotoGP Gran Premio di Teruel. Campionato senza padrone con la classi ...

Undicesimo appuntamento per la classe regina che resta ad Aragona, questa volta per il MotoGP Gran Premio di Teruel. Campionato senza padrone con la classifica iridata che vede in testa Joan Mir con ...Stagione mozzafiato quella del Motomondiale. Undicesimo appuntamento per la classe regina che resta ad Aragona, questa volta per il MotoGP Gran Premio di Teruel. Campionato senza padrone con la classi ...