Moto GP, Teruel, Nakagami: 'Ora ho la testa sgombra' (Di sabato 24 ottobre 2020) Takaaki Nakagami è raggiante dopo la qualifica del GP di Teruel, sulla pista del MotorLand di Aragon, dove ha conquistato la sua prima pole in MotoGP. Il suo momento è speciale, dopo l'annuncio del ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 ottobre 2020) Takaakiè raggiante dopo la qualifica del GP di, sulla pista delrLand di Aragon, dove ha conquistato la sua prima pole inGP. Il suo momento è speciale, dopo l'annuncio del ...

Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: #Teruel #Nakagami: 'Ho la testa sgombra'. #Morbidelli: 'Sono molto in forma' - sir_gius : RT @Gazzetta_it: #Teruel #Nakagami: 'Ho la testa sgombra'. #Morbidelli: 'Sono molto in forma' - Gazzetta_it : #Teruel #Nakagami: 'Ho la testa sgombra'. #Morbidelli: 'Sono molto in forma' - fainformazione : MotoGP, è di Takaki Nakagami la pole del GP di Teruel La seconda gara in una settimana sul circuito di Aragona, do… - fainfosport : MotoGP, è di Takaki Nakagami la pole del GP di Teruel La seconda gara in una settimana sul circuito di Aragona, do… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Teruel Moto: Teruel; la FP3 a Morbidelli, Dovizioso fuori dal Q2 ANSA Nuova Europa Moto: Teruel: Fernandez in pole nella Moto3

Lo spagnolo Raul Fernandez (KTM) partirà dalla pole della classe Moto3, nel gran premio di Teruel di domani. In prima fila anche due italiani: Tony Arbolino (Honda) e Celestino Vietti (KTM). (ANSA). ( ...

MotoGP, Qualifiche GP Teruel: pole Honda con Nakagami, Dovi in sesta fila

E' stato stratosferico Takaaki Nakagami chiamato al secondo appuntamento sul tracciato di Aragon. Le qualifiche se le è prese lui, con una pole position firmata in 1:46.882. Per lui si tratta ...

Lo spagnolo Raul Fernandez (KTM) partirà dalla pole della classe Moto3, nel gran premio di Teruel di domani. In prima fila anche due italiani: Tony Arbolino (Honda) e Celestino Vietti (KTM). (ANSA). ( ...E' stato stratosferico Takaaki Nakagami chiamato al secondo appuntamento sul tracciato di Aragon. Le qualifiche se le è prese lui, con una pole position firmata in 1:46.882. Per lui si tratta ...