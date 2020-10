Morgan accusato di stalking replica | ” Lo usano come guinzaglio-ricattatorio”

Leggi su giornal

(Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo tanto silenzio, Marco Castoldi, in arte, è tornato al centro di una questione di rilevante importanza. Il suo non è sicuramente un personaggio piatto, bensì un uomo controcorrente e anticonformista e proprio per questo non c’è mai un momento di pace per il cantante. Nell’ultimo periodo ha ricevuto degli attacchi dal rapper Diablo Baby, attuale fidanzato di Jessica Mazzoli. Ex del cantante con cui ha concepito Lara. Insomma, è statodi alcuni comportamenti ossessivi verso la madre di sua figlia. Ora ha finalmente risposto con un lungo messaggio tramite un lungo post.diIl rapper in questione, fidanzato con Jessica, è sbottato sui social accusando di un fatto davvero grave ...