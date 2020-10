Molesta minorenne, 70enne arrestato: in casa trovato materiale pedopornografico (Di sabato 24 ottobre 2020) arrestato un pensionato di 70 anni: nel suo pc sono stati trovati foto e video a contenuto pedopornografico. L’indagine è scattata dopo la denuncia di una ragazzina, Molestata diverse volte dall’anziano. Sono scattate le manette per un pensionato di 70 anni originario di Pisa ma residente a Cascina. L’arresto è stato eseguito in flagranza di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020)un pensionato di 70 anni: nel suo pc sono stati trovati foto e video a contenuto. L’indagine è scattata dopo la denuncia di una ragazzina,ta diverse volte dall’anziano. Sono scattate le manette per un pensionato di 70 anni originario di Pisa ma residente a Cascina. L’arresto è stato eseguito in flagranza di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

