Mindhunter, la serie è troppo costosa e rischia di non vedere la terza stagione (Di sabato 24 ottobre 2020) Duro colpo per i fan della serie crime Mindhunter: il regista conferma che i costi elevati di produzione rischiano di fermare per sempre la serie Dire addio è sempre difficile ma quando dobbiamo farlo alla nostra serie preferita, lo è ancora di più. Quando poi questa serie è un prodotto originale sviluppato in maniera egregia diventa ancora più difficile. Se aggiungiamo che da un anno i fan di Mindhunter aspettano con ansia la data di uscita della terza stagione invano la sofferenza si moltiplica. Ebbene sì perché la fortunata serie crime del regista David Fincher esplosa durante gli anni scorsi con le prime due stagioni non vede un proseguimento. A spiegarlo è lo ...

