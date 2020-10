Milano, il 118 di nuovo sotto pressione: “Sembra febbraio. Siamo preparati, ma fa paura. Crescita esponenziale di chi ha problemi respiratori” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Sembra di essere ritornati a febbraio, Siamo preparati perché conosciamo quello a cui potremmo andare incontro, ma al tempo stesso ci fa paura saperlo”. Claudio Colzani è il coordinatore infermieristico dell’Aat (Articolazioni aziendali territoriali) 118 di Milano. Mentre parla le sirene delle ambulanze che portano pazienti al Pronto Soccorso del Niguarda non smettono di suonare. La data simbolo di questa nuova ondata per il 118 lombardo è sabato scorso, il 17 ottobre. “In un solo giorno l’aumento delle richieste di intervento è passato da 1200 a 1800” spiega la responsabile della Sala Operativa Regionale dell’Emergenza Unica Metropolitana, Alessandra Sforza. La struttura copre un bacino di circa 4 milioni di persone. “Il trend ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “Sembra di essere ritornati aperché conosciamo quello a cui potremmo andare incontro, ma al tempo stesso ci fasaperlo”. Claudio Colzani è il coordinatore infermieristico dell’Aat (Articolazioni aziendali territoriali) 118 di. Mentre parla le sirene delle ambulanze che portano pazienti al Pronto Soccorso del Niguarda non smettono di suonare. La data simbolo di questa nuova ondata per il 118 lombardo è sabato scorso, il 17 ottobre. “In un solo giorno l’aumento delle richieste di intervento è passato da 1200 a 1800” spiega la responsabile della Sala Operativa Regionale dell’Emergenza Unica Metropolitana, Alessandra Sforza. La struttura copre un bacino di circa 4 milioni di persone. “Il trend ...

fattoquotidiano : 'MILANO CHIUSA' Tutti lo dicono, nessuno lo fa. In città triplicati in un mese gli interventi per “eventi respirato… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: 'MILANO CHIUSA' Tutti lo dicono, nessuno lo fa. In città triplicati in un mese gli interventi per “eventi respiratori”… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: 'MILANO CHIUSA' Tutti lo dicono, nessuno lo fa. In città triplicati in un mese gli interventi per “eventi respiratori”… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: 'MILANO CHIUSA' Tutti lo dicono, nessuno lo fa. In città triplicati in un mese gli interventi per “eventi respiratori”… - tuttiacuneo71 : RT @fattoquotidiano: 'MILANO CHIUSA' Tutti lo dicono, nessuno lo fa. In città triplicati in un mese gli interventi per “eventi respiratori”… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 118 Milano, il 118 di nuovo sotto pressione: “Sembra febbraio. Siamo preparati, ma fa paura Il Fatto Quotidiano Milano, donna si sente male sulla 92: "Salvata dai passeggeri con massaggio cardiaco"

L'accaduto venerdì sera in via Maestri Campionesi. Sul posto due ambulanze e la polizia di Stato. Ecco la testimonianza di una passeggera che ha assistito all'accaduto ...

Tragico incidente sull’autostrada A58 tra Pozzuolo e Gessate, morto un 29enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 23 ottobre, lungo l’autostrada A58 tra Pozzuolo e Gessate, nel Milanese, dove un ragazzo di 29 ...

L'accaduto venerdì sera in via Maestri Campionesi. Sul posto due ambulanze e la polizia di Stato. Ecco la testimonianza di una passeggera che ha assistito all'accaduto ...Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 23 ottobre, lungo l’autostrada A58 tra Pozzuolo e Gessate, nel Milanese, dove un ragazzo di 29 ...