"Mi vuole poi dice basta basta mi fai male". Balotelli al GF Vip, ma siamo impazziti? La frase che gela Dayane Mello in diretta (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip entra Mario Balotelli per la gioia di suo fratello Enock Barwuah e il gelo di Dayane Mello, imbarazzata da una battutaccia che l'ex bomber di Inter, Manchester City e Milan le ha riservato in diretta. I due sono stati insieme per diverso tempo e la modella brasiliana sembra ancora affezionata a SuperMario. Quando Alfonso Signorini ne chiede conto a Balotelli, il 30enne attaccante-playboy se ne esce con una frase spiazzante: "Mi vuole lì dentro poi però dice basta basta fai male". A quel punto la parola passa a Dayane, visibilmente delusa dalla risposta del suo ex. Reazione di ghiaccio: "".

