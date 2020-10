Meteo prossima settimana | la tendenza Tra MALTEMPO e ANTICICLONE

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ilnon promette nulla di buono per l’avvio di, in quanto è atteso il transito di una perturbazione più intensa di quella di questo weekend. Il fronte sarà annesso ad una saccatura, che sprofonderà sull’Italia originando un’area di bassa pressione. Le precipitazioni saranno pertanto incentivate, risultando localmente intense per effetto dell’insidioso vortice. Ilentrerà nel vivo proprio lunedì, dopo l’antipasto atteso nella sera di domenica sulle regioni di Nord-Ovest. Evoluzione inizioPiogge e temporali colpiranno diffusamente il Centro-Nord ad inizio, poi già martedì il grosso dei fenomeni si trasferirà al Sud e così sarà anche mercoledì, ...

meteoredit : Ecco le previsioni #meteo per lunedì 26 ottobre ed i primi giorni della settimana prossima: torna il #maltempo. - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, da #Lunedì #AFFONDO #ISLANDESE, #NUBIFRAGI, #VENTO pure la #NEVE. Ecco la #TENDENZA - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, da #Lunedì #CICLONE #POLARE #Carico di #MALTEMPO, #NUBIFRAGI e #NEVE. I #DETTAGLI - freak_freckles : Io: guardo le previsioni meteo di Lucca della prossima settimana Sempre io: - infoitinterno : METEO prossima settimana, si parte col MALTEMPO. Tornerà anche la NEVE -

Il meteo non promette nulla di buono per l'avvio di settimana, in quanto è atteso il transito di una perturbazione più intensa di quella di questo weekend. Il fronte sarà annesso ad una saccatura, che ...