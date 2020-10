Meteo Ognissanti, come al solito ANTICICLONE. Caldo o mite vedremo (Di sabato 24 ottobre 2020) Volete sapere cosa ci aspetta, ovviamente a livello di condizioni Meteo climatiche, nel corso della prima settimana di novembre? Beh, la risposta non è poi così difficile, basterebbe prendere in considerazione un po’ di statistiche e qualche indice climatico per giungere alla seguente conclusione: Alta Pressione. Sì, avete letto bene, Alta Pressione. Ora molti di voi diranno che avevamo parlato di possibile freddo, di possibile maltempo ecc ecc. Vero, ma se ne parlava una settimana fa e all’epoca i modelli previsionali ci facevano vedere quel peggioramento che arriverà nel corso della prossima settimana. Peggioramento che anticiperà i tempi di qualche giorno, indi per cui non più ai primi di novembre ma a fine ottobre. Sarà un peggioramento figlio di quel che sappiamo, ovvero di un indice NAO negativo e ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Volete sapere cosa ci aspetta, ovviamente a livello di condizioniclimatiche, nel corso della prima settimana di novembre? Beh, la risposta non è poi così difficile, basterebbe prendere in considerazione un po’ di statistiche e qualche indice climatico per giungere alla seguente conclusione: Alta Pressione. Sì, avete letto bene, Alta Pressione. Ora molti di voi diranno che avevamo parlato di possibile freddo, di possibile maltempo ecc ecc. Vero, ma se ne parlava una settimana fa e all’epoca i modelli previsionali ci facevano vedere quel peggioramento che arriverà nel corso della prossima settimana. Peggioramento che anticiperà i tempi di qualche giorno, indi per cui non più ai primi di novembre ma a fine ottobre. Sarà un peggioramento figlio di quel che sappiamo, ovvero di un indice NAO negativo e ...

