Meteo Italia nel lungo termine: ANTICICLONE dominante. Sole, mite (Di sabato 24 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Qualche giorno fa abbiamo iniziato a osservare, con molta attenzione, il comportamento del Vortice Polare e il responso dell'analisi non era per nulla confortante. Alta Pressione, persistente. Questo lo scenario Meteo climatico d'inizio novembre, diciamo pure della prima decade del prossimo mese perché a questo punto rischiamo davvero di dover affrontare un lungo periodo anticiclonico. Il rafforzamento del Vortice Polare era inevitabile, considerando il periodo, dopotutto quando si parla dell'Estate di San Martino si fa riferimento a un periodo di bel tempo che si verifica a cavallo tra la prima e la seconda decade di novembre. Ma qui, carte alla mano, rischiamo qualcosa in più. Rischiamo che novembre, così come ipotizzato da vari modelli stagionali, ...

