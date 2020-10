METEO 7 Giorni. Nuovo MALTEMPO ad inizio settimana, poi FORTE ANTICICLONE (Di sabato 24 ottobre 2020) METEO SINO AL 30 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Dopo la fase anticiclonica degli ultimi Giorni, il METEO è drasticamente cambiato. La perturbazione, dopo aver attraversato il Nord, ha coinvolto le regioni centro-meridionali, spodestando totalmente l’alta pressione e l’aria più calda preesistente. Le temperature sono in generale netto, con il caldo africano spodestato via anche dal Sud Italia. La perturbazione si avvia ad allontanarsi dall’Italia e ci sarà quindi una domenica di tempo migliore sull’Italia, a parte una certa variabilità al Centro-Sud. Sarà però una tregua piuttosto fugace, in quanto un secondo impulso perturbato ben più organizzato avanzerà dalla Francia e punterà l’Italia del Nord-Ovest nelle ore serali di ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 24 ottobre 2020)SINO AL 30 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Dopo la fase anticiclonica degli ultimi, ilè drasticamente cambiato. La perturbazione, dopo aver attraversato il Nord, ha coinvolto le regioni centro-meridionali, spodestando totalmente l’alta pressione e l’aria più calda preesistente. Le temperature sono in generale netto, con il caldo africano spodestato via anche dal Sud Italia. La perturbazione si avvia ad allontanarsi dall’Italia e ci sarà quindi una domenica di tempo migliore sull’Italia, a parte una certa variabilità al Centro-Sud. Sarà però una tregua piuttosto fugace, in quanto un secondo impulso perturbato ben più organizzato avanzerà dalla Francia e punterà l’Italia del Nord-Ovest nelle ore serali di ...

