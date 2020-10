Mel Brooks nel suo primo video politico in 94 anni: “Voterò Biden e vi rivelo perchè” (Di sabato 24 ottobre 2020) Il comico di fama mondiale Mel Brooks ha espresso il suo sostegno al candidato democratico alle prossime elezioni in un video diventato virale Un endorsement assolutamente inaspettato per Joe Biden direttamente dal mondo del cinema. È arrivato nientemeno che dal comico Mel Brooks in quello che è a tutti gli effetti il primo video di … L'articolo Mel Brooks nel suo primo video politico in 94 anni: “Voterò Biden e vi rivelo perchè” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Il comico di fama mondiale Melha espresso il suo sostegno al candidato democratico alle prossime elezioni in undiventato virale Un endorsement assolutamente inaspettato per Joedirettamente dal mondo del cinema. È arrivato nientemeno che dal comico Melin quello che è a tutti gli effetti ildi … L'articolo Melnel suoin 94: “Voteròe viperchè” NewNotizie.it.

giorgiovascotto : RT @SerglocSergio: Usa 2020, Mel Brooks: Votate per Biden, Trump per Covid non sta facendo nulla SOTTOTITOLI - YeOlde42 : @Dio Era nella tavola che ha rotto Mel Brooks. Ma Lei non lo sa?! - luiveceli : RT @SerglocSergio: Usa 2020, Mel Brooks: Votate per Biden, Trump per Covid non sta facendo nulla SOTTOTITOLI - SerglocSergio : Usa 2020, Mel Brooks: Votate per Biden, Trump per Covid non sta facendo nulla SOTTOTITOLI - AmadiniElena : @PietroE62771222 @Dio @LucaBizzarri Il mitico La Pazza storia del mondo di Mel Brooks, e quella una delle scene più… -