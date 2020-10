Meghan e Harry vivono da reclusi | per quale motivo?

Leggi su aciclico

(Di sabato 24 ottobre 2020) Siamo a 140 chilometri a nord di Los Angeles, nel sobborgo per milionari affacciato sul Pacifico che confina con la più nota Santa Barbara. Davanti alla prestigiosa Lucky’s Steakhouse, rinomata soprattutto per i prezzi (una bistecca può costare oltre 100 euro), ecco spuntare i duchi di Sussex. Un po’ sottotono, va detto. Molto casual, per niente ammiccanti verso i flash, anzi restii a mostrarsi. Lei è riparata da un trench appoggiato sulle spalle. Lui indossa una camicia stropicciata a maniche arrotolate. Normale vederli a spasso, verrebbe da pensare,visto che qui si sono trasferiti a luglio in una villa da 12 milioni, come già vi abbiamo raccontato. E invece si tratta di fotografie eccezionali, perché straordinaria è la circostanza: si tratta della prima uscita in pubblico che la coppia si è concessa da quando vive in questo ...