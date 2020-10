Mattarella agli artigiani: “Strategia contro la pandemia sia rivolta a ridurre diseguaglianze” (Di sabato 24 ottobre 2020) La strategia messa in campo nella lotta alla pandemia “sia rivolta a colmare divari e ridurre diseguaglianze sempre più inaccettabili e onerose”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio di saluto rivolto al presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della Piccola e media impresa, Daniele Vaccarino, nel giorno dell’assemblea della Cna. “Abbiamo fiducia nella nostra capacità di affrontare questo momento cruciale con scelte e comportamenti che consentano di puntare alla ripresa della crescita, contenendo i contagi ed evitando costi ancor più elevati per la società intera e ciascuno di noi”, scrive il capo dello Stato. “Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) La strategia messa in campo nella lotta alla“siaa colmare divari ediseguanze sempre più inaccettabili e onerose”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo messaggio di saluto rivolto al presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della Piccola e media impresa, Daniele Vaccarino, nel giorno dell’assemblea della Cna. “Abbiamo fiducia nella nostra capacità di affrontare questo momento cruciale con scelte e comportamenti che consentano di puntare alla ripresa della crescita, contenendo i contagi ed evitando costi ancor più elevati per la società intera e ciascuno di noi”, scrive il capo dello Stato. “Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti ...

laltraguanciama : RT @francescocipe: @GuidoCrosetto Nn è il solo ma quando si ha come ministro agli Esteri un dimaio...... Ci stanno prendendo da nord a sud… - Massimo21705820 : @LegaSalvini Bhe INTANTO la STAMPA DI PARTITO, ha avuto la sua GLORIA.... che donino in BENEFICIENZA (agli ITALIANI… - qubidipi : RT @Fragment_84: S'indaghi sulle dichiarazioni del pentito di mafia Francesco Marino Mannoia davanti a Giancarlo Caselli del maggio 1993 pe… - bdr67 : @Cambiacasacca Come diceva mattarella agli inglesi? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella agli Mattarella agli artigiani: “Strategia contro la pandemia sia rivolta a ridurre diseguaglianze” Il Fatto Quotidiano Decisioni drastiche

#mattarella #governo #quirinale #chef #covid19 #lockdown2 # ... approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo ...

Il messaggio di Mattarella: “Evitare che la pandemia aumenti le diseguaglianze”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell'Unione ... Nazionale dell'UNCEM desidero rivolgere il saluto più caloroso ai Sindaci e agli amministratori dei tanti ...

#mattarella #governo #quirinale #chef #covid19 #lockdown2 # ... approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell'Unione ... Nazionale dell'UNCEM desidero rivolgere il saluto più caloroso ai Sindaci e agli amministratori dei tanti ...