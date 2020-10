Materiale porno e immagini per istigare al suicidio in una chat di minorenni su WhatsApp: cinque denunciati (Di sabato 24 ottobre 2020) Materiale pornografico, immagini gore e immagini che istigavano al suicido. E’ stato trovato un po’ di tutto su un gruppo WhatsApp sgominato dalle forze dell’ordine. Nel gruppo WhatsApp in questione, in cui erano iscritti svariati bambini, con la scusa di condividere notizie legati a giochi per la Playstation, veniva condiviso Materiale assolutamente poco adatto a … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 24 ottobre 2020)grafico,gore eche istigavano al suicido. E’ stato trovato un po’ di tutto su un grupposgominato dalle forze dell’ordine. Nel gruppoin questione, in cui erano iscritti svariati bambini, con la scusa di condividere notizie legati a giochi per la Playstation, veniva condivisoassolutamente poco adatto a … L'articolo NewNotizie.it.

Poi, inviavano materiale pornografico e scene di violenza inaudita che istigavano al suicidio. A gestire la chat stavolta, però, non erano adulti sotto mentite spoglie, bensì cinque ragazzini, di cui ...

Identificati dagli agenti del commissariato di Gallipoli, i giovani sono stati denunciati alla Procura di Lecce con le accuse, a vario titolo - riporta l'agenzia di stampa Ansa - di pornografia minori ...

