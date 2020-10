Massimo Galli: "Le nuove misure anti Covid? Unica chance per evitare il lockdown totale" (Di sabato 24 ottobre 2020) Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano commenta le anticipazioni del nuovo decreto con le misure anti Covid: “E’ evidente - dice all’AdnKronos - che la situazione impone interventi drastici e che questi sono necessari ora per vedere dei risultati che avremo solo allo scadere dei prossimi 15 giorni. Un intervento importante adesso è l’Unica chance per evitare una chiusura totale”.Galli poi precisa di “non aver letto la bozza e di fare fatica ad entrare nel merito delle decisioni”. Ma - aggiunge “un segnale molto importante va dato e questo mi sembra tale”.Quanto alle singole decisioni che verranno adottate, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020), infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano commenta lecipazioni del nuovo decreto con le: “E’ evidente - dice all’AdnKronos - che la situazione impone interventi drastici e che questi sono necessari ora per vedere dei risultati che avremo solo allo scadere dei prossimi 15 giorni. Un intervento importante adesso è l’peruna chiusura”.poi precisa di “non aver letto la bozza e di fare fatica ad entrare nel merito delle decisioni”. Ma - aggiunge “un segnale molto importante va dato e questo mi sembra tale”.Quanto alle singole decisioni che verranno adottate, ...

