Mario Balotelli travolto dalle critiche al GF Vip: il gesto dopo la bufera (Di sabato 24 ottobre 2020) Mario Balotelli è stato uno dei grandi protagonisti della 12esima puntata del GF Vip. dopo essere stato ospite in studio, da Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo, il calciatore è entrato nella Casa per fare una sorpresa al fratello Enock. All’incontro in giardino hanno partecipato divertiti tutti i vipponi. Tra i due fratelli c’è un legame davvero fortissimo e Balotelli dimentica subito e completamente le telecamere. Dice parolacce fa battute di continuo ma parlano anche dell’affetto che provano l’uno per l’altro. Poi però lo scivolone tremendo in diretta che fuori ha generato una bufera immediata ai danni di Super Mario. Succede tutto quando Signorini chiede agli inquilini se vorrebbero Balotelli nella Casa. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020)è stato uno dei grandi protagonisti della 12esima puntata del GF Vip.essere stato ospite in studio, da Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo, il calciatore è entrato nella Casa per fare una sorpresa al fratello Enock. All’incontro in giardino hanno partecipato divertiti tutti i vipponi. Tra i due fratelli c’è un legame davvero fortissimo edimentica subito e completamente le telecamere. Dice parolacce fa battute di continuo ma parlano anche dell’affetto che provano l’uno per l’altro. Poi però lo scivolone tremendo in diretta che fuori ha generato unaimmediata ai danni di Super. Succede tutto quando Signorini chiede agli inquilini se vorrebberonella Casa. ...

