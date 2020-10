Mario Balotelli replica dopo la battuta infelice a Dayane | “Basta fare le femministe o maschilisti”

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 24 ottobre 2020)laMello al GF Vip 5,ha volutore con una Instagram Stories, per scusarsi e perchiarezza sul rapporto Nella puntata di venerdì 23 ottobre del Grande Fratello Vip 5, è entrato come ospiteperuna sorpresa al fratello Enock Barwuah.aver chiacchierato con il fratello, Alfonso Signorini ha chiesto al calciatore se voleva parlare conMello, ragazza con la quale ha avuto un breve flirt. A quel punto, il conduttore si è rivolto alla modella brasiliana per dirle se volevaall’interno della casa. Poi è intervenuto il calciatore che ha fatto ...