Mario Balotelli frase infelice verso Dayane Mello al GF Vip: “Chiedo scusa se…” (Di sabato 24 ottobre 2020) Mario Balotelli chiede scusa per la sua frase infelice nei confronti di Dayane Mello durante la sua entrata di ieri sera al GF Vip. Il calciatore infatti, tra la felicità nel rivedere suo fratello Enock, ha lanciato un’affermazione nei confronti della modella che, ha lasciato tutti schifati ma soprattutto sconcertati dalle risate degli stessi concorrenti e dalla risposta in un primo momento di Alfonso Signorini. A pochi minuti dal termine della puntata però, Alfonso Signorini ha chiesto a Mario Balotelli di chiedere scusa a Dayane e a tutte le donne che, a causa di questa frase si sono sentite offese. Quali sono le parole di Mario non appena finita ... Leggi su giornal (Di sabato 24 ottobre 2020)chiedeper la suanei confronti didurante la sua entrata di ieri sera al GF Vip. Il calciatore infatti, tra la felicità nel rivedere suo fratello Enock, ha lanciato un’affermazione nei confronti della modella che, ha lasciato tutti schifati ma soprattutto sconcertati dalle risate degli stessi concorrenti e dalla risposta in un primo momento di Alfonso Signorini. A pochi minuti dal termine della puntata però, Alfonso Signorini ha chiesto adi chiederee a tutte le donne che, a causa di questasi sono sentite offese. Quali sono le parole dinon appena finita ...

