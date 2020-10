Mara Maionchi sta male? Fan preoccupati per lei (Di sabato 24 ottobre 2020) Questo articolo . Mara Maionchi sta male? Ecco quali sono le condizioni di salute del giudice di talent show e nota opinionista televisiva. Continuano i contagi da Covid-19 nel mondo della televisione. A essere positiva al virus è infatti anche Mara Maionchi. La giudice di ‘Italia’s Got talent‘, ma anche di molti altri programmi, è stata ricoverata in … Leggi su youmovies (Di sabato 24 ottobre 2020) Questo articolo .sta? Ecco quali sono le condizioni di salute del giudice di talent show e nota opinionista televisiva. Continuano i contagi da Covid-19 nel mondo della televisione. A essere positiva al virus è infatti anche. La giudice di ‘Italia’s Got talent‘, ma anche di molti altri programmi, è stata ricoverata in …

Corriere : Mara Maionchi ricoverata per Covid a Milano: possibile focolaio a «Italia’s Got Talent» - tpi : Mara Maionchi ricoverata in ospedale per il #coronavirus. - HuffPostItalia : Mara Maionchi ricoverata per Covid - MariMario1 : RT @Cambiacasacca: Non é morto Silvio, non é morto Trump, né Briatore, né le altre decine di vips. Ragazzi se non muore manco Mara Maionchi… - TeleradioNews : POSITIVA AL COVID 19 M. MAIONCHI -