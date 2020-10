Mara Maionchi ricoverata, come sta? Lo staff rompe il silenzio (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo quanto riportato dalla stampa, il programma Italia’s got talent è andato in onda fino all’11 ottobre. Il motivo dell’interruzione è dipeso dal fatto che alcuni membri del set sono risultati positivi al Covid. Tra questi ci sono due giudici, come la popolare discografica Mara Maionchi. Mara Maionchi ricoverata, come sta? Il programma si sarebbe … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo quanto riportato dallampa, il programma Italia’s got talent è andato in onda fino all’11 ottobre. Il motivo dell’interruzione è dipeso dal fatto che alcuni membri del set sono risultati positivi al Covid. Tra questi ci sono due giudici,la popolare discografica? Il programma si sarebbe … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Mara Maionchi ricoverata per Covid a Milano: possibile focolaio a «Italia’s Got Talent» - tpi : Mara Maionchi ricoverata in ospedale per il #coronavirus. - HuffPostItalia : Mara Maionchi ricoverata per Covid - loveandthecity_ : In tutto questo: Mara Maionchi non ci devi fare scherzi ok? - ilcirotano : Le condizioni di Mara Maionchi non destano particolari preoccupazioni - -