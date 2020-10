Mara Maionchi positiva al coronavirus: ricoverata a Milano (Di sabato 24 ottobre 2020) Mara Maionchi è uno dei nomi più importanti della discografia italiana. Ha lanciato molti cantautori di successo ed è una delle donne più amate delle televisione italiana. La sua simpatia e la sua verve ironica hanno conquistato i telespettatori che apprezzano la sua schiettezza e sincerità. Nelle scorse ore è giunta la notizia del ricovero di Mara Maionchi in un ospedale di Milano. È risultata positiva al coronavirus. Le sue condizioni però non sarebbero gravi e a rivelarlo è stato lo staff della discografica che spiega: “È serena e in ottime mani“. Lo ha riportato l’ANSA e dunque le sue condizioni di salute per fortuna non desterebbero preoccupazioni. Mara ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 24 ottobre 2020)è uno dei nomi più importanti della discografia italiana. Ha lanciato molti cantautori di successo ed è una delle donne più amate delle televisione italiana. La sua simpatia e la sua verve ironica hanno conquistato i telespettatori che apprezzano la sua schiettezza e sincerità. Nelle scorse ore è giunta la notizia del ricovero diin un ospedale di. È risultataal. Le sue condizioni però non sarebbero gravi e a rivelarlo è stato lo staff della discografica che spiega: “È serena e in ottime mani“. Lo ha riportato l’ANSA e dunque le sue condizioni di salute per fortuna non desterebbero preoccupazioni....

Mara Maionchi è uno dei nomi più importanti della discografia italiana. Ha lanciato molti cantautori di successo ed è una delle donne più amate delle televisione italiana. La sua simpatia e la ...

Il centro di produzione di Italia's Got Talent potrebbe essere un nuovo focolaio, responsabile anche del contagio di Federica Pellegrini . La nuotatrice, che con la Maionchi, Joe Bastianich e Frank Ma ...

