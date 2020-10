Mamma Roma (ma Pasolini che c'entra?) (Di sabato 24 ottobre 2020) Torna “Mamma Roma”. Si tratta di pseudo-remake, un calco, volendo anche un omaggio. Post Pasoliniano. Stile porno, hard. Anche l’autore citato, PPP, per assurdo, aveva avuto a che fare con i sequel apocrifi. Con “Mamma Roma” non era però mai accaduto, il banner del film di arrivo a novembre lo dichiara proprio: “Liberamente ispirato al capolavoro di Pier Paolo Pasolini”. Anche i volti degli interpreti meritano d’esser descritti, o forse basteranno i semplici cognomi, cominciando da Filippo Locantore, che sulla propria pagina social introduce l’opera: “Scritta e diretta dal maestro Salieri dove interpreto Gaetano Ascione delinquente pappone di Mamma Roma che poi sposa una giovane donna di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Torna “”. Si tratta di pseudo-remake, un calco, volendo anche un omaggio. Postano. Stile porno, hard. Anche l’autore citato, PPP, per assurdo, aveva avuto a che fare con i sequel apocrifi. Con “” non era però mai accaduto, il banner del film di arrivo a novembre lo dichiara proprio: “Liberamente ispirato al capolavoro di Pier Paolo”. Anche i volti degli interpreti meritano d’esser descritti, o forse basteranno i semplici cognomi, cominciando da Filippo Locantore, che sulla propria pagina social introduce l’opera: “Scritta e diretta dal maestro Salieri dove interpreto Gaetano Ascione delinquente pappone diche poi sposa una giovane donna di ...

enpaonlus : Roma: appena uccisi mamma cinghiale e i suoi 7 cuccioli nonostante fosse stata trovata per loro una soluzione. Una… - matteosalvinimi : Che piazza bella e libera oggi a Roma, donne e uomini, giovani e anziani, uniti dall’amore e dal rispetto, per sé,… - SimoPillon : Ieri in piazza a Roma mamme, papà, nonni, nonne e tanti bambini per dire si alla libertà e no alla legge #Zan su… - becks1725 : @taeisinmyblood Mamma mia Andre mi dispiace un sacco! Io veramente andrei a Roma a bruciare qualsiasi palazzo con i… - RGPMA : RT @ElenarussoTW: Una strage a sangue freddo per mano dell’amministrazione comunale di #Roma e dei suoi dirigenti. Chi ha ucciso è un pover… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma Roma Roma, mamma in scooter investita e uccisa. Caccia a un’auto fuggita Corriere della Sera Mamma Roma (ma Pasolini che c'entra?)

Torna “Mamma Roma”. Si tratta di pseudo-remake, un calco, volendo anche un omaggio. Post pasoliniano. Stile porno, hard. Anche l’autore citato, PPP, per assurdo, aveva avuto a che fare con i sequel ...

Festa di Roma, 'Cosa sarà' di Francesco Bruni: "'La malattia fa parte di noi'

In chiusura alla Festa di Roma Cosà sarà, racconto autobiografico di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart, un viaggio nella malattia attraversato da momenti di sorriso, in sala da oggi ...

Torna “Mamma Roma”. Si tratta di pseudo-remake, un calco, volendo anche un omaggio. Post pasoliniano. Stile porno, hard. Anche l’autore citato, PPP, per assurdo, aveva avuto a che fare con i sequel ...In chiusura alla Festa di Roma Cosà sarà, racconto autobiografico di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart, un viaggio nella malattia attraversato da momenti di sorriso, in sala da oggi ...