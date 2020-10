M5s, Di Maio “Serve organizzazione idonea, no scissione” (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi non credo che una sola persona possa sintetizzare tutte le anime del Movimento. Due anni fa era più semplice. Oggi serve un organismo sul quale scaricare valutazioni e proposte diverse. Saranno gli Stati generali a decidere se istituire questo organismo collegiale”. A dirlo Luigi Di Maio nel nuovo libro di Bruno Vespa. Su tale organismo, il cosiddetto Team del futuro composto da 200 persone di cui 18 con incarichi operativi, il capo della Farnesina spiega: “Queste persone stanno facendo un grande lavoro, ma si occupano di settori tematici. Noi stiamo parlando di un soggetto collegiale che assuma decisioni politiche”. E alle osservazioni di Bruno Vespa sulla somiglianza del team alla segreteria di un partito, il ministro chiarisce: “Non ci stiamo trasformando in un partito, ma dopo undici anni dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi non credo che una sola persona possa sintetizzare tutte le anime del Movimento. Due anni fa era più semplice. Oggi serve un organismo sul quale scaricare valutazioni e proposte diverse. Saranno gli Stati generali a decidere se istituire questo organismo collegiale”. A dirlo Luigi Dinel nuovo libro di Bruno Vespa. Su tale organismo, il cosiddetto Team del futuro composto da 200 persone di cui 18 con incarichi operativi, il capo della Farnesina spiega: “Queste persone stanno facendo un grande lavoro, ma si occupano di settori tematici. Noi stiamo parlando di un soggetto collegiale che assuma decisioni politiche”. E alle osservazioni di Bruno Vespa sulla somiglianza del team alla segreteria di un partito, il ministro chiarisce: “Non ci stiamo trasformando in un partito, ma dopo undici anni dobbiamo ...

