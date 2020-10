Luca Toni vittima di una rapina in casa: piano realizzato da professionisti (Di sabato 24 ottobre 2020) È stato resa nota in queste ore dalla Gazzetta di Modena la rapina orchestrata da veri professionisti nei confronti dell’ex calciatore Luca Toni. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Toni, insieme alla sua famiglia, è stato aggredito all’interno della sua casa da alcuni malviventi che con un piano ben architettato hanno chiesto al calciatore di consegnargli parte di alcuni suoi beni. La rapina sembra essere stata messa a punto tenendo conto di tutte le variabili, inoltre i malviventi sembrano aver studiato tutte le abitudini della famiglia Toni. Niente è stato lasciato al caso ed è anche per questo che chi si sta occupando delle indagini è certo che il colpo, che ha ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 ottobre 2020) È stato resa nota in queste ore dalla Gazzetta di Modena laorchestrata da verinei confronti dell’ex calciatore. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale, insieme alla sua famiglia, è stato aggredito all’interno della suada alcuni malviventi che con unben architettato hanno chiesto al calciatore di consegnargli parte di alcuni suoi beni. Lasembra essere stata messa a punto tenendo conto di tutte le variabili, inoltre i malviventi sembrano aver studiato tutte le abitudini della famiglia. Niente è stato lasciato al caso ed è anche per questo che chi si sta occupando delle indagini è certo che il colpo, che ha ...

