Luca Toni assalito e derubato in casa: "Erano tre malviventi, indossavano passamontagna e avevano armi" (Di sabato 24 ottobre 2020) L'ex calciatore Luca Toni è stato derubato in casa nella sua villa di Montale, in provincia di Modena. A raccontare le due ore di paura "tra le 19,30 e le 21,30 di giovedì sera", lo stesso ex calciatore sui social. A introdursi in casa sua "tre malviventi che indossavano passamontagna e che avevano armi". "La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento", ha spiegato il campione del mondo. "Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi – ha continuato – A seguito della rapina sono ...

