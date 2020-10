Lombardia pronta a nuove restrizioni. Pregliasco: 'Milano come Bergamo mesi fa' (Di sabato 24 ottobre 2020) Preoccupano i contagi in continua ascesa, ieri quasi 5 mila nuovi casi. Riapre l'ospedale in Fiera mentre l'ospedale Niguarda lancia un appello: 'Pronto soccorso preso d'assalto, uscite solo per ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 ottobre 2020) Preoccupano i contagi in continua ascesa, ieri quasi 5 mila nuovi casi. Riapre l'ospedale in Fiera mentre l'ospedale Niguarda lancia un appello: 'Pronto soccorso preso d'assalto, uscite solo per ...

Leone_345 : @gattoacrobata @Obvbadgalriri Da parte mia non è mai uscita una parola contro la situazione in Lombardia. Si è semp… - tg2rai : Molte regioni spingono per disposizioni più severe. Anche Piemonte e Calabria decidono il #coprifuoco. Lombardia pr… - GagliardiRoby : RT @ConfartigLomb: Mancano pochi giorni alla prossima edizione della Settimana per l’Energia: è il momento di prenotare il tuo posto agli “… - ConfartigLomb : Mancano pochi giorni alla prossima edizione della Settimana per l’Energia: è il momento di prenotare il tuo posto a… - harrytpwk__ : Grazie Fontana, ora che facciamo la DAD sono pronta per golden.??? #Fontana #Lombardia #GoldenIsComing #Golden… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia pronta Lombardia pronta al "coprifuoco": non si circola dopo le 23, chiusi centri commerciali CiaoComo Coronavirus: errare è umano, perseverare… | di Paolo Pagani*

La storia è maestra di vita ma non ha scolari, diceva Antonio Gramsci. Neanche nel breve periodo. Le risposte, pratiche e teoriche, alla pandemia ne sono il ...

"Usura, unico business cresciuto dal lockdown". Lombardia a rischio

L’allarme del presidente della Commissione Antimafia della Regione: la pandemia ha inciso e inciderà ancora. Le denunce? Poche ...

La storia è maestra di vita ma non ha scolari, diceva Antonio Gramsci. Neanche nel breve periodo. Le risposte, pratiche e teoriche, alla pandemia ne sono il ...L’allarme del presidente della Commissione Antimafia della Regione: la pandemia ha inciso e inciderà ancora. Le denunce? Poche ...