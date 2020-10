Lockdown e guerriglia a Napoli: gruppi di estremisti si sono “infiltrati” nella manifestazione pacifica dei commercianti (Di sabato 24 ottobre 2020) Una guerriglia urbana si è verificata la scorsa notte a Napoli dopo l’annuncio del nuovo Lockdown da parte del presidente Vincenzo De Luca. Davanti al palazzo della Regione i manifestanti intorno alle 23 hanno iniziato a protestare dapprima pacificamente poi alcuni estremisti hanno fatto irruzione e si sono scagliati contro le forze dell’ordine con lancio di san pietrini, sassi, bottiglie, bombe carta, cassonetti incendiati e rovesciati. I poliziotti, oltre 100 presenti sul posto, hanno risposto lanciando lacrimogeni e faticando non poco per riportare la situazione alla normalità. Proteste contro il presidente De Luca La manifestazione era stata organizzata ieri pomeriggio tra commercianti e cittadini, i manifestanti ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Unaurbana si è verificata la scorsa notte adopo l’annuncio del nuovoda parte del presidente Vincenzo De Luca. Davanti al palazzo della Regione i manifestanti intorno alle 23 hanno iniziato a protestare dapprimamente poi alcunihanno fatto irruzione e siscagliati contro le forze dell’ordine con lancio di san pietrini, sassi, bottiglie, bombe carta, cassonetti incendiati e rovesciati. I poliziotti, oltre 100 presenti sul posto, hanno risposto lanciando lacrimogeni e faticando non poco per riportare la situazione alla normalità. Proteste contro il presidente De Luca Laera stata organizzata ieri pomeriggio trae cittadini, i manifestanti ...

