Locatelli: 'Ecco il piano per cercare di evitare il lockdown' (Di sabato 24 ottobre 2020) Intervistato dal 'Fatto Quotidiano', il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Cts Franco Locatelli parla di possibili misure per scongiurare il lockdown generale: "Stiamo facendo ... Leggi su globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) Intervistato dal 'Fatto Quotidiano', il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Cts Francoparla di possibili misure per scongiurare ilgenerale: "Stiamo facendo ...

È sconcertante quanto si apprende: il Commissario Locatelli, nella nuova delibera di Alisa, intende bloccare ferie e permessi alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto sanitario. Di fatto annulla ...

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts: "L'idea è di arrivare a definire un meccanismo che faccia scattare dei livelli di restrizioni" ...

